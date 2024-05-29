Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Batarya Kavşağı'nda, Abit Amat'ın idaresindeki 13 AAP 113 plakalı minibüs, polis memuru İsrafil İnce'nin kullandığı 13 AAS 359 ve Mehmet Nursait Ergin'in yönetimindeki 01 CHB 88 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 13 AAS 359 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memuru İnce, diğer araçlardaki 3 kişi ile kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla açıldı.