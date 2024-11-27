Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te saat 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bitlis'te 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)aktarılan bilgiye göre; Bitlis merkezde saat 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem çevre illerden hissedilirken derinliği 8.71 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Merkez (Bitlis)
Tarih:2024-11-27
Saat:05:50:07 TSİ
Enlem:38.28083 N
Boylam:42.35083 E
Derinlik:8.71 km
Detay:https://t.co/Gx7KDF9313@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi