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Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te saat 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 27.11.2024 07:23
  • Giriş: 27.11.2024 07:23
  • Güncelleme: 27.11.2024 07:25
Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Bitlis'te 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)aktarılan bilgiye göre; Bitlis merkezde saat 05:50'de 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem çevre illerden hissedilirken derinliği 8.71 km olarak açıklandı.

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