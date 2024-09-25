Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, 7 km derinlikte yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, saat 14.50'de 7 kilometre derinlike yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Tatvan (Bitlis)
Tarih:2024-09-25
Saat:14:50:03 TSİ
Enlem:38.2575 N
Boylam:42.55861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sNIMg7OHky@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi