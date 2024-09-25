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Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, 7 km derinlikte yaşandı.

Güncel
  • 25.09.2024 15:06
  • Giriş: 25.09.2024 15:06
  • Güncelleme: 25.09.2024 15:09
Kaynak: Haber Merkezi
Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan İlçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, saat 14.50'de 7 kilometre derinlike yaşandı.

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