Bitlis'te 4 yaşındaki çocuk kaybolmuştu: 5 kilometre uzakta bulundu

itlis'in Hizan ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki Rabia Ilgaz, ekiplerin ve köylülerin çalışması sonucu bulundu.

Sağırkaya köyünde dün kaybolan Ilgaz'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE, Hizan Arama Kurtarma Derneği üyeleri, komandolar ve güvenlik korucuları ile köylüler, bölgenin her yerinde arama yaptı.

Ekiplerin, tüm teknolojik imkanları ve iz arama köpeklerini kullanarak yaptıkları arama sonucu, kız çocuğu evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

Görevlilerce alınarak evine götürülen Ilgaz, daha sonra kontrollerinin yapılması için ambulansla Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kız çocuğunun sağ bulunmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocuğun evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta görevliler tarafından bulunduğunu belirten Karakaya, "Evinin önünde oynadığı sırada uzaklaşarak kaybolmuş. Çok şükür sağlıklı şekilde bulundu. Sağlığı da iyi. Ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyor. Konunun incelenmesi sürüyor." dedi.