Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi

Ajans Haberleri
  • 13.11.2025 12:18
  • Giriş: 13.11.2025 12:18
  • Güncelleme: 13.11.2025 12:19
Kaynak: AA
Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te aç kalan tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken objektife yansıdı.

Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine inerek evlerin çevresinde yiyecek aradı.

Araç ve insan hareketliliğine karşı temkinli davranan tilkinin zaman zaman hızla uzaklaştığı, bir süre sonra ise yeniden bölgeye döndüğü gözlendi.

Tilkinin yiyecek arayışı, doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol