Bitlis'te bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Bitlis'te bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, daha önceden tartıştığı kardeşi Mecit Y'nin iş yerine giden Salih Y, burada kardeşini silahla vurdu. Ağır yaralanan Mecit Y, kaldırıldığı Hizan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli Salih Y, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Gayda köyünde dün de Salih Y. ve Mecit Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, çevredekilerin araya girmesiyle kavganın sona erdiği öğrenildi.