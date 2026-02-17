Bitlis'te dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İzzettin Alpcan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Saklı köyü yolunda uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yolculardan 3'ü hayatını kaybetti.
Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.