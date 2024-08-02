Bitlis'te düzenlenen operasyonda 97 sikke ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 31 Temmuz'da Akdik köyünde 5 şüpheliye ait ev ve eklentilerde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ve çeşitli ülkelere ait 97 madeni sikke ile dedektör ele geçirildi.​​​​​​​

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulan sikkeler, Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.