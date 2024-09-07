Bitlis'te etkili olan sağanak nedeniyle 3 evde hasar oluştu

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Oduncular köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle taşkınların yaşandığı köyde bazı binaları su bastı, 3 ev hasar gördü.

Haber verilmesi üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyde Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışma yapacağı bildirildi.