Bitlis'te eylem hazırlığındaki IŞİD üyesi yakalandı

Bitlis'te eylem hazırlığındayken yakalanan IŞİD üyesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan IŞİD üyesi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.