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Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

Güncel
  • 06.08.2025 20:45
  • Giriş: 06.08.2025 20:45
  • Güncelleme: 06.08.2025 20:47
Kaynak: AA
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güroymak-Muş kara yolunun Mehmetçik Parkı civarında K.D. idaresindeki 26 EB 601 plakalı maden yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı.

Yaklaşık 1 kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, ışıklarda bekleyen ve yol kenarında park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, gaz kaçağı olduğu tespit edilen bazı araçlara müdahale edildi.

Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobillerde hasar oluştu.

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