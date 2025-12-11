Bitlis'te gökyüzünde karga yoğunluğu kamerada

BİTLİS'in Tatvan ilçesi Van Gölü sahilinde gökyüzünde görüntülenen kargaların yoğunluğu dikkat çekti.

İlçenin Van Gölü sahilinde akşam saatlerinde, kargaların yoğunluğu dikkat çekti. Aynı anda hareket ederek gökyüzünde daireler çizen kargalar, bir süre sonra gözden kayboldu. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, Van Gölü havzasının birçok kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir alan olduğuna söyledi.

'SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ TOPLU KÜME OLUŞTURMA DAVRANIŞINI TETİKLEMİŞ OLABİLİR'

Doç. Dr. Önen, son zamanlarda özellikle Tatvan'da kargaların yoğun hareketliliğine tanıklık ettiklerini belirterek, "Binlerce karganın sahilden aynı anda havalanarak gökyüzünü adeta istila ettiği bir ana şahit olduk. Bu yoğunluk ve hareketlilik vatandaşlar tarafından ilk etapta şaşkınlıkla izledi. Sıcaklık değişimleri veya kışa doğru ilerleyen süreçte kargaların toplu kümeler oluşturma davranışını tetiklemiş olabilir. Konu, kuş bilimciler tarafından detaylı biçimde irdelenebilir. Ayrıca insan kaynaklı çöpler ve çevredeki besin atıkları da fırsatçı kargaları bölgeye çekebilmektedir; bu durum aynı zamanda çevre temizliği ve halk sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur" dedi. (DHA)

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-