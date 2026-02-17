Bitlis'te hafif ticari araç dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı!
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın Şehit Deresi'ne devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İzzettin Alpcan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Saklı köyü yolunda uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü İzzettin Alpcan (57), yolcular Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan’ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.