Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen 2 kişi tutuklandı
Bitlis'te iç organlarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. 2 kişinin mide ve bağırsaklarında 96 paket halinde 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edildi.
Bitlis'te mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin yuttuğu 96 paketteki 1 kilo 340 gram afyon sakızı, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.