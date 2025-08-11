Giriş / Abone Ol
Bitlis'te iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 10 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2025 17:27
  • Giriş: 11.08.2025 17:27
  • Güncelleme: 11.08.2025 17:27
Kaynak: DHA
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Mahallebaşı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru gelen A.İ.K yönetimindeki 67 AAU 841 plakalı otomobil, karşı yönden gelen T.H yönetimindeki 35 DA 146 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

