Bitlis'te kaçak kazı yapan 3 kişi fotokapana yakalandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavunlu köyündeki Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine bölgeye fotokapan yerleştiren ekipler, izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.