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Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza

Ajans Haberleri
  • 12.03.2025 09:45
  • Giriş: 12.03.2025 09:45
  • Güncelleme: 12.03.2025 09:45
Kaynak: DHA
Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza

BİTLİS'te yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, 4 canlı kınalı keklik ile avlanılan 4 keklik ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan 2 kişiye 114 bin 910 bin TL ceza kesildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Denetimde, durdurulan araçta 4 canlı kınalı ve 4 vurulmuş keklik ile 4 kafes, 1 kıl tuzak ve bir yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 2 kişi hakkında 63 bin 710 TL idari para cezası ile ele geçirilen kekliler için 51 bin 200 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 114 bin 910 TL para cezası kesildi.

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