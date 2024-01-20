Bitlis'te kapalı köy yolu kalmadı

Bitlis'te geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışıyla kapanan 265 köy yolu, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde geçen hafta cuma günü başlayan ve hafta başına kadar süren kar yağışıyla 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi, 80 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, kardan kapanan tüm yolları ulaşıma açarken, bugün son olarak, kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu Hizan ilçesi Kartepe köy yolunda çalışma yürüttü.



265 köy yolu, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.