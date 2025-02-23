Bitlis'te kapanan 250 köy yolu ulaşıma açıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan 300 köy yolundan 250'si, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 4 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Kardan dolayı kapanan 300 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 71 iş makinesi ve 100 personelle yürütülen çalışmalarda 250 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 50 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte yağan karın 59 santimetre, toplam kar kalınlığının 128 santimetre olduğunu bildirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yürütürken, belediye temizlik ekipleri de kaldırım ve merdivenlerdeki karları küreklerle temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının da en kısa sürede açılacağını söyledi. (DHA)

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