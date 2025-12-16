Bitlis'te kar yağışı

BİTLİS'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent beyaza bürüdü. Yağışın gün boyu süreceği bildirildi.

Kent merkezinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte araçlar ve sokaklar beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Diğer yandan Bitlis'te yağışın gün boyunca devam edeceği, akşam saatlerinde karın yerini soğuk havaya bırakacağı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları soğuk havaya karşı uyardı. (DHA)

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-