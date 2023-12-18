Bitlis'te kayakçılar karla kaplı parkurda antrenmanlara başladı
Kaynak: AA
Bitlis'te tekerlekli kayak takımı sporcuları, son yağışlarla karla kaplanan il sınırları içindeki Nemrut Dağı eteklerinde antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor.
Yaz sezonunda kentin farklı noktalarındaki kara yollarında hazırlık yapan yaklaşık 50 kayakçı, yağışlarla birlikte kar üzerinde antrenmanlara başladı.
Hazırlıklarını antrenörleri eşliğinde sürdüren sporcular, kış sezonunda düzenlenecek yarışmalar için güç depoluyor.
Kayak Milli Takımı Antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere, sporcuları yarışmalara hazırlamak için hafta boyunca antrenman yaptıklarını söyledi.
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