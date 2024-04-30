Bitlis'te keklik yakalayan 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza uygulandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 3 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığının Bahçedere köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan araçta 3 keklik, 2 tahta kafes, kıl tuzak ve ses cihazı ele geçirildi.
DKMP Bitlis Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince sağlık kontrolü yapılan bir keklik doğaya salındı, 2 keklik de Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
Şube Müdürlüğünce 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza verildi.