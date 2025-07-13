Bitlis'te köylülerden 'korucu' tepkisi: "Davayı kazandık, tapulu arazimizden çıksınlar"

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı olan Simos köyü sakinlerinden Celalettin Çakır, korucuların tapulu arazilerine el koyduğunu ve tehdit altında olduklarını aktardı.

Çakır, yaklaşık 20 yıl önce köye geri döndüklerini, mezralarda yaşayan korucuların köye gelerek yerleştiğini ve kendilerine ev yaptığını, el konulan arazilerinin 4 bin 500 metrekare olduğunu, tüm başvurularına rağmen sorunun çözülmediği bilgilerini paylaştı. Mezopotamya Ajansı'na konuşan Çakır, yaşananlara dair şunları kaydetti:

"KÖYDEN ÇIKSINLAR"

"Köyden 1991 yılında ayrıldık. 20 yıl önce de döndük. Korucular zorla köyümüze yerleşmiş, kendilerine ev yapmışlar. 4 bin 500 dönüm arazimiz var. Arazimizi ve köyümüzü işgal ettiler. Bize zulüm ediyorlar ve ne yapsak çıkmıyorlar. Çıkmaları için mücadele veriyoruz. Bitlis ve Ankara’ya gidiyoruz, bize ‘bu yer sizin gidin oturun’ diyorlar. Ama korucular köyümüzden çıkmıyor. Bu sene zulümleri daha çok arttı. Her gün köyde kavgalar oluyor."

Çakır, kendilerine dönük baskının her geçen gün arttığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Dava açtık ve davayı kazanmamıza rağmen köyümüzden çıkmıyorlar. Kadastro iki defa geldi; korucular ve askerler silahları ile önlerini tuttu ve köye almadılar. Korucuların tapusu yok. Devletin bir an önce bunları köyümüzden ve tapulu arazilerimizden çıkarmasını istiyoruz. Başımıza bir belanın gelmesini istemiyoruz. Bize hakaret ediyorlar. Koyunlarımızı yaylaya götürdüğümüz zaman gençlerin önünü kesiyorlar, dövüyorlar ve koyunlarımızı silahla öldürüyorlar."