Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bitlis'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zafer Petrol mevkisindeki Bitlis-Tavan karayolu üzerinde meydana geldi. Bitlis'ten Tatvan istikametine giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 GG 5631 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 72 AT 232 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.