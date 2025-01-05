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Bitlis'te minibüs takla attı: 3 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yurt
  • 05.01.2025 21:55
  • Giriş: 05.01.2025 21:55
  • Güncelleme: 05.01.2025 21:56
Kaynak: iHA
Bitlis'te minibüs takla attı: 3 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolu Heybeli köyü mevkiinde meydana geldi.

Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir halinde olan 34 UT 2198 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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