Bitlis'te minibüs takla attı: 3 yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: iHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolu Heybeli köyü mevkiinde meydana geldi.
Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir halinde olan 34 UT 2198 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.