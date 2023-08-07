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Bitlis'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 15:54
  • Giriş: 07.08.2023 15:54
  • Güncelleme: 07.08.2023 15:54
Kaynak: DHA
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Bitlis'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Bitlis-Muş kara yolunda minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis-Muş kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 76 AAD 970 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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