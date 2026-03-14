Bitlis'te otomobil TIR'a çarptı: Evli çift yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nazmi Adsız (59) ve yanındaki eşi Zehra Adsız (31) öldü. Kazada ayrıca TIR şoförü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne seyir halindeki Nazmi Adsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAS 081 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanındaki eşi Zehra Adsız'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan TIR şoförü ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Nazmi ve Zehra Adsız çiftinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.