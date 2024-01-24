Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, otomobilin yol kenarında duran tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 29 AS 687 plakalı tır, Adilcevaz-Patnos yol ayrımındaki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada, yol kenarında durarak devrilen tırın sürücüsüne yardım etmeye çalışan Ahmet Fidan'ın kullandığı 29 AAP 732 plakalı tıra, Özgür Keskin yönetimindeki 34 GJL 740 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Hasancan (28) ve Vahap Hopoğlu (70) hayatını kaybetti, sürücü Keskin ise yaralandı.

Sıkıştığı otomobilden AFAD ekiplerince çıkarılan Keskin, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde de kontrolden çıkan bir otomobil, AFAD ve Karayolları ekiplerince, bulunduğu yerden çıkarıldı.