Bitlis'te sağanak ulaşımı aksattı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak nedeniyle yolda mahsur kalanların yardımına AFAD ekipleri yetişti.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle Tatvan-Ahlat kara yolunun Kıyıdüzü köyü mevkisinde, su ve çamur birikintileri oluştu.

Yolda biriken çamur nedeniyle ilerleyemeyen bazı araçlardaki vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkardı.

Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.