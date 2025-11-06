Giriş / Abone Ol
Bitlis'te sonbahar güzelliği

Ajans Haberleri
  • 06.11.2025 15:13
  • Giriş: 06.11.2025 15:13
  • Güncelleme: 06.11.2025 15:13
Kaynak: DHA
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te doğa, sonbaharın renklerine büründü. Değirmenaltı köyünde yaşanan renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

Yüksek dağları, derin vadileri, gölleri ve ormanlık alanlarıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunan Bitlis kırsalında, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Değirmenaltı köyünde, sonbaharla beraber renklerin bin bir tonu dron kamerasına yansıdı. Köyün çevresindeki ağaçların sararan yaprakları ve büründükleri farklı renk tonlar, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

