Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü
Kaynak: AA
BİTLİS (AA) - Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, tarihi ve turistik yapılar beyaz örtüyle kaplandı.
Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, güzel görüntüler de oluşturdu.
İl merkezinde "Dere Üstü Islah" ile "Sokak Sağlıklaştırma" projeleri kapsamında gün yüzüne çıkarılarak restore edilen ve ardından ışıklandırılan tarihi mekanlar karla kaplandı.
Beyaza bürünen tarihi ve turistik mekanlar, vatandaşların ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Soğuk havaya rağmen tarihi yerleri ziyaret edenler, bol fotoğraf çektirdi.