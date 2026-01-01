Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından Ahlat ilçesindeki tarihi yapılar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, mağara evler ve Bayındır Köprüsü karla kaplandı.

Kar örtüsüylü bütünleşen tarihi yapılarının fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçısı Zeki Ulaştan, AA muhabirine, bölgede üç gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışını fırsata çevirmek istediklerini belirten Ulaştan, "Beklediğimiz kar nihayet yağdı biz de Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na geldik. Yağan kar tarihi yapılarla çok güzel görüntü oluşturmuş. Biz de güzel fotoğraflar çekmek için buradayız." dedi.

Hizan ilçesinde de aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla yerleşim yerleri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.