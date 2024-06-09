Bitlis'te tarım aracı devrildi: 8 'çocuk işçi' yaralandı
Bitlis'in Yolalan beldesinde 15-16 yaşlarında 8 'çocuk işçi', patpat olarak tanımlanan tarım aracının yokuş aşağı seyir halindeyken kontrol çıkarak devrilmesi sonucu öldü.
Kaynak: AA
Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 'çocuk işçi' yaralandı.
Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı otomobil, refüjdeki direğe çarptı.
Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.