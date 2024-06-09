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Bitlis'te tarım aracı devrildi: 8 'çocuk işçi' yaralandı

Bitlis'in Yolalan beldesinde 15-16 yaşlarında 8 'çocuk işçi', patpat olarak tanımlanan tarım aracının yokuş aşağı seyir halindeyken kontrol çıkarak devrilmesi sonucu öldü.

Güncel
  • 09.06.2024 15:26
  • Giriş: 09.06.2024 15:26
  • Güncelleme: 09.06.2024 15:26
Kaynak: AA
Bitlis'te tarım aracı devrildi: 8 'çocuk işçi' yaralandı
Fotoğraf: İHA

Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 'çocuk işçi' yaralandı.

Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı otomobil, refüjdeki direğe çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.

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