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Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.04.2025 20:05
  • Giriş: 25.04.2025 20:05
  • Güncelleme: 25.04.2025 20:05
Kaynak: AA
Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan kara yolunda H.E'nin kullandığı 04 ABC 295 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.A. yönetimindeki 42 V 0097 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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