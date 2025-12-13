Giriş / Abone Ol
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

  • 13.12.2025 20:38
Kaynak: AA
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, sağ ön koltuğun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

