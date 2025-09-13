Bitlis'teki köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için köy yolları bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarının sıcak asfalta kavuşması ve vatandaşların özellikle kışın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için başlattığı asfalt çalışması sürüyor.

Ekipler, bu yıl 100 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplanması için köylerde hummalı çalışma yürütüyor.

Konuksayar, Yukarıkaraboy, Kömüryakan ve Yaylı grup köy yolunda asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Vali Karakaya, basın mensuplarına, vatandaşların her türlü hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Asfalt çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmak istiyoruz. Sıcak asfalt oldukça dayanıklı. Köylerimize bu hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda nasip olursa benzer şekilde ana köy gruplarımızı ve büyük köylerimiz başta olmak üzere kırsal altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Köy içi geçişlerini de beton parke yapmayı tercih ediyoruz. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz, Köylere Hizmet Götürme Birliklerimiz, kaymakamlarımız ve personelimizle bu çalışmalarımızı hızla devam ettirip vatandaşımızın hizmetinde bulunmaya devam edeceğiz."

İş makinesini kullanarak yola asfalt döken Karakaya'ya incelemelerde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, vali yardımcıları, bazı kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri eşlik etti.