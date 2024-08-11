Bitlis Valiliği'nden '150 köpeğin zehirlenip öldürüldüğü' iddiasıyla ilgili açıklama

Bitlis Valiliği, Ahlat ilçesinde 150 sokak köpeğinin zehirleerek öldürüldüğüne ilişkin iddialara yanıt verdi.

Açıklamada Ahlat-Malazgirt kara yolu güzergahındaki barınağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Ahlat Şefliği ekibinin giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerin gerçeği yanıstmadığı savunuldu.

Bitlis Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede adı geçen Çöpçü Ömer isimli şahsın olay yerinde ikamet etmediği, alanda bulunan hayvanların yaşadığı ve herhangi bir sağlık sorunları olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar ile yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinilmiştir. Ayrıca Ahlat Belediyesi'nin yapmış olduğu incelemelerde de, ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Son olarak, çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmamış olup, sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."