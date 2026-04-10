Bitlis ve Van'da kar yağışı: 235 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 235 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 46 mahalle ve 105 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu 151 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlattı.

BİTLİS'TE DURUM

Bitlis'te gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, Karayolları ve Belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını belirtti.