Bitlis’te 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent genelinde 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 103 köy yolunun kapandığını söyledi. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti. Köylerde özel idare kent merkezinde ise belediye ve karayolları karla mücadelelerini sürdürürken, meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kar yağışının etkisini yitireceği belirtildi.

Ayrıca bu sezon kış mevsiminde yağan kar ise Kasım’da 16 santimetre, Aralık’ta 71 santimetre, Ocak’ta 233 santimetre, Şubat’ta 14 santimetre ve Mart’ta ise 129 santimetre olarak açıklandı.