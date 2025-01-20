Bitlis’te 27 köy yolunu ulaşıma kapandı

Bitlis’te gece saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran kar yağışı 27 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, yağan karın ardından yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar olduğunu belirterek, “Kar yağışının ardından Bitlis ve ilçelerine bağlı 27 köye ulaşım sağlanamıyor. Karın durması ile birlikte 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile karla mücadele çalışması başlattık. Gün içerisinde kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Meteoroloji yetkilileri ise Bitlis’te etkili olan kar yağışının yerel olduğunu, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Bitlis ve çevresinde hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde eksi 7 ile 11 dereceye kadar düşeceğini bildiren yetkililer, buzlanma ve don uyarısında bulundular.