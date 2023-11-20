Bitlis’te beklenen kar yağışı başladı

Bitlis ve ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı. Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı, Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı. Yaklaşık 2 gündür devam eden sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Evlerin çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı Tatvan ilçesinde karla birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü. Kar yağışına en çok sevinenler ise yine çocuklar oldu. Kendilerini sokağa atan çocuklar, mevsimin ilk karıyla bol bol kar topu oynayıp, gönüllerince eğlendiler.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının gece ve yarın da aralıksız devam edeceği öğrenildi.