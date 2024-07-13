Bitlis’te buğday hasadı başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde buğday hasadı başladı.

Bitlis’te yağışların sona ermesi ve sıcakların başlamasının ardından buğday hasadı başladı.

Bu sene hasattan büyük verim beklediklerini ifade eden Sedat Erkun isimli biçerdöver şoförü, "Batman Kozluk’ta kalıyoruz. Adilcevaz’da buğday hasadımız başladı.

Yağmurların da etkili olduğu buğdayda verim genel olarak iyidir. Orhan Emen’in 200 dönüm tek parça tarlasını biçiyoruz. Allah bol kazançlar versin" dedi.