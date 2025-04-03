Bitlis’te dağ mantarı çıkmaya başladı

Bitlis’te baharın gelmesiyle birlikte doğa canlanırken, yüksek rakımlı dağlarda doğal olarak yetişen dağ mantarı da toprak yüzüne çıkmaya başladı.

Yöre halkının büyük ilgi gösterdiği bu lezzetli mantar, hem besleyici özelliği hem de kendine has aromasıyla sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Bitlis ve ilçelerinin yüksek rakımlı dağlarında kendiliğinden yetişen dağ mantarı, köylüler tarafından toplanarak pazarlarda ve alıcılara sunuluyor. Doğal ortamında yetiştiği ve zahmetli bir şekilde toplandığı için oldukça değerli olan bu mantarın kilosu 500 liranın üzerinde satılıyor.