Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Son birkaç gündür yağmurun etkili olduğu Tatvan’da, lapa lapa yağan kar ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Araçların ve evlerin çatılarının karla kaplandığı ilçede, yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Kar yağışını beklemediklerini söyleyen Emrullah Tüzün, “Yazı beklerken tekrardan kışa girdik. Sabah saatlerinde kar yağışı hızlıca bastırdı.

Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz oldu” dedi.