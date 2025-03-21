Bitlis’te kar yağışı: 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin yaptığı uyarılarından ardından sabaha doğru başlayan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Güneşli ve sıcak havanın ardından yağan karın merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 25 santimetre olduğu tahmin ediliyor.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de hafif şekilde süreceğini söyledi.