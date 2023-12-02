Bitlis’te kış lastiği uygulaması

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından; 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde sürücü ve yolcuların güvenliği için denetimler yapılıyor. Denetimlerde sürücülere kış lastiği hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek olan zorunlu kış lastiği uygulaması süresince denetim ve kontroller devam edecektir” denildi.