Bitlis’te kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

Bitlis'te kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlar ve bazı evlerde hasar oluştu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve yağmur kısa sürede etkisini artırdı.

Özellikle Beş Minare ile Hüsrevpaşa mahallerinde rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden söküldü ve çevrede park halindeki araçlara çarptı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Hüsrevpaşa Mahallesi Kültür Sokak'taki bir binanın da çatısından kopan tahta ve sac parçaları, binadaki bazı dairelerde hasara neden oldu.