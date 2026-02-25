Bitlis’te ''Orion Bulutsusu'' görüntülendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, dünyaya yaklaşık 1.344 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve gece çıplak gözle görülebilen Orion Bulutsusu'nu görüntüledi.

Doç. Dr. Önen, Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay gözlemleri açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Bitlis'te kış gecelerinin sunduğu berrak gökyüzü, güzel bir astrofotoğraf çalışmasına sahne oldu.

Doğa ve gökyüzü gözlemcisi olan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Bitlis kırsalındaki tepede, telefoto lens, profesyonel teleskop ve çeşitli astronomi ekipmanları kullanarak Orion Bulutsusu'nu görüntüledi.

''YORGUNLUĞA DEĞİYOR''

Dünyaya yaklaşık 1.344 ışık yılı uzaklıkta bulunmasına rağmen gece çıplak gözle görülebilen Orion Bulutsusu'nun çekimleri, yaklaşık 4 saat sürdü.

Doç. Dr. Önen, Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin uzay gözlemleri açısından avantajlı olduğunu belirterek, "Bu durum bize birçok fırsat sunuyor. Dondurucu soğukta saatlerce beklemek zor ama ortaya çıkan görüntüler tüm yorgunluğa değiyor. Kış aylarında Orion Bulutsusu fotoğraflamak için çok daha ideal bir konumda oluyor" dedi.

ORİON BULUTSUSU NEDİR?

Orion Bulutsusu, Dünya’ya yaklaşık 1.344 ışık yılı uzaklıkta bulunan, gökyüzündeki en parlak ve en iyi gözlemlenebilen yıldız oluşum bölgelerinden biridir.

Takımyıldız: Orion Takımyıldızı





Orion Takımyıldızı Diğer adı: M42





M42 Türü: Emisyon bulutsusu





Emisyon bulutsusu Özelliği: Yeni yıldızların doğduğu dev bir gaz ve toz bulutu

Çıplak gözle bile görülebilen Orion Bulutsusu, özellikle kış aylarında gökyüzünde kolayca fark edilir.

İçindeki genç ve sıcak yıldızlar çevresindeki gazı aydınlatarak bu parlak görünümü oluşturur.