Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bitlis’te sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 04.12.2025 12:52
  • Giriş: 04.12.2025 12:52
  • Güncelleme: 04.12.2025 12:52
Kaynak: DHA
Bitlis’te sis etkili oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te yoğun sis etkili olurken, düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte gece etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte; Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri uyararak takip mesafesinin korunması ve gizli buzlanmaya karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti. Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri de sisin gün boyunca Rahva bölgesinde etkisini sürdüreceğini, önümüzdeki günlerde de sisli havanın hakim olacağını bildirdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol