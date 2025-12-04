Bitlis’te sis etkili oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te yoğun sis etkili olurken, düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte gece etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte; Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak kara yollarında görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri uyararak takip mesafesinin korunması ve gizli buzlanmaya karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti. Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri de sisin gün boyunca Rahva bölgesinde etkisini sürdüreceğini, önümüzdeki günlerde de sisli havanın hakim olacağını bildirdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI