Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 16:19
  • Giriş: 12.04.2025 16:19
  • Güncelleme: 12.04.2025 16:19
Kaynak: İHA
Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Alaniçi köyü mevkisinde meydana geldi. Kapalı kasa hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol